Жители Финляндии заметили вмешательство в их телефонные разговоры с россиянами

Жители Финляндии отмечают случаи вторжения в телефонные соединения при попытках связаться с Россией. Зарегистрировано несколько инцидентов с возникновением посторонних реплик во время разговоров, сообщает «Царьград» со ссылкой на телеканал Yle.

Две жительницы Финляндии столкнулись с аномальными ситуациями при общении по телефону с родственниками, находящимися в России. Они сообщили, что в процессе разговора собеседники слышали чужие мужские голоса, которые не принадлежали ни участникам беседы, ни их знакомым.

В одном из случаев, произошедшем в октябре, жительница Хельсинки и ее мать пытались дозвониться до бабушки в Петрозаводск, используя зарубежную сеть. После продолжительных гудков в телефонной трубке прозвучал вопрос на русском языке: «Кто там говорит?». Обе женщины не смогли идентифицировать голос. После того как мать ответила, связь оборвалась, и при повторном вызове бабушка сообщила, что звонков не поступало.

О втором эпизоде сообщила жительница города Йоэнсуу, которая в августе звонила своей матери в Выборг через финского оператора на российский номер. Она также зафиксировала присутствие посторонних голосов. Ее сестра подтвердила аналогичный опыт.

Представитель финской телекоммуникационной компании прокомментировал данные события, предположив, что подобные помехи возникают на российской стороне, так как у финских операторов отсутствует техническая возможность для подобного рода манипуляций. Финская служба безопасности и разведки (Supo) подтвердила вероятность несанкционированного доступа к телефонным разговорам и рекомендовала воздерживаться от обсуждения конфиденциальных вопросов по телефону.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.