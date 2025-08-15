Жители Аляски надеются на возобновление авиасообщения с Россией после саммита

Жители Аляски ожидают, что после самита возобновятся авиаперелеты между США и РФ

Жители Аляски выразили надежду на возобновление авиасообщения между Россией и США после проведения встречи между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, сообщает aif.ru .

Об этом рассказал житель Анкориджа, проживающий неподалеку от военной базы «Элмендорф-Ричардсон», где, как ожидается, сегодня, 15 августа, пройдут переговоры глав государств.

«Самые оптимистичные прогнозы включают в себя полное снятие санкций со стороны США и кратное увеличение туристического потока как с одной, так и с другой стороны. Грубо говоря, некоторые ожидают, что люди в целом смогут из России в США и наоборот летать проще и чаще», — отметил он.

В то же время мужчина подчеркнул, что подобные ожидания разделяют те, кто заинтересован в тематике предстоящей встречи. Основная часть американского населения, по его словам, не проявляет особого интереса к вопросам внешней политики.