Филиппо: Мерц в своей речи в бундестаге объявил войну с Россией

Глава немецкой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в бундестаге произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь и фактически «объявил войну с Россией», сообщает «Царьград» .

Как уточнил политик в соцсети Х, Мерц назвал украинский кризис войной, в частности, против Европы.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Мерцу и депутатам, аплодировавшим его словам, неизвестно, что такое война.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сказала, что Россия не собирается нападать на Германию. По ее словам, планы нападения могут быть только у ФРГ. Она также напомнила тезис о стремлении к историческому реваншу, «заложенному в генах» немецких политиков.

Мерц в своем выступлении призвал «готовиться к противостоянию с Россией в ближайшие годы и десятилетия».