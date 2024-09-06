«Министропад» на Украине мог произойти из-за активной подготовки главы офиса президента Украины Андрея Ермака к свержению украинского лидера Владимира Зеленского, считают замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин и эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, пишет РИА Новости .

По мнению Жарихина, Зеленский наконец-то понял, что его политика — провальная, поэтому начал действовать и согласовал ряд отставок министров. Эксперт считает, что в уволенных членах правительства Зеленский просто увидел «целое стало» козлов отпущения.

Денисов предположил, что, обновляя правительство, президент Украины надеется улучшить систему госуправления без особых реформ, но вряд ли это осуществится. Политолог подчеркнул, что все кадровые перестановки произошли в интересах Ермака, который практически замкнул на себе все связи в стране.

«Он (Ермак — ред.) продолжает выстраивать собственную вертикаль власти. На ключевых постах все меньше тех, кто лично ему не предан. В этом смысле увольнение министра иностранных дел показательно, так как Кулеба опирался на поддержку западных партнеров», — подчеркивает эксперт.

Денисов считает, что с момента обновления украинского правительства завершилась подготовка к свержению Зеленского. Теперь Ермаку не составит труда организовать это в любой момент.