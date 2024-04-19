В США обсудили демократию в Кыргызстане, заявив о борьбе с коррупцией

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Премьер-министр Кыргызстана отправился с рабочей поездкой в Вашингтон

Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров прибыл в Вашингтон на встречу с президентом Международного Республиканского Института (IRI) Дэниелом Твинингом и директором организации по Евразии Стивеном Никсом. В ходе контактов стороны обсудили слоциально-экономическое и демократическое развитие республики, сообщает «Бриф24» .

В пресс-службе кыргызстанского правительства сообщили, что Жапаров рассказал визави о гордости за достижения страны. Представители IRI, в свою очередь, заявили о готовности взаимодействовать и поддерживать совместные с Бишкеком проекты.

«Мы в команде президента очень гордимся достижениями по значительному прогрессу, достигнутому в сфере социально-экономического развития», — сказал председатель правительства Кыргызстана.

Жапаров также отметил, что республика вдвое увеличила уровень ВВП и почти втрое — доходы бюджета. По словам премьера, таких результатов удалось добиться путем «беспощадной борьбы с коррупцией».

Твининг и Никс, в свою очередь, заявили о незыблемости демократии в Кыргызстане, добавили в кабмине.