Жапаров обсудил сотрудничество с президентом Италии

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Президент Жапаров: Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству с Италией

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров во время встречи с президентом Италии Серджо Маттарелло заявил, что республика придает важное значение политическому сотрудничеству с Римом и всем Евросоюзом, сообщает «МИР 24» .

Прошедшая встреча на высшем уровне между Киргизией и Италией стала первой за последние четверть века. Визит начался с официальной церемонии и продолжился переговорами.

Жапаров и Маттарелло выразили уверенность, что прошедшие контакты помогут открыть новые возможности во взаимоотношениях двух стран.

В ходе переговоров Жапаров подчеркнул, что в Кыргызстане проводятся реформы, которые создают выгодные условия для инвестирования. Затем кыргызский лидер пригласил коллегу посетить республику в любое время.