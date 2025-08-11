Соскин: выборы и прекращение огня — единственный шанс для Украины

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо срочно согласиться на прекращение огня и провести выборы, чтобы предотвратить полный крах Украины, сообщает РИА Новости .

«Это единственное спасение. Иначе спастись уже будет невозможно — на 100%», — подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 15 августа на Аляске станут поворотным моментом в украинском кризисе. Соскин убежден, что лидеры России и США настроены на конкретные решения, а европейские союзники Киева не окажут существенной поддержки.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, предстоящая встреча будет посвящена поиску долгосрочного урегулирования. Москва уже направила Трампу приглашение на следующий саммит, который может пройти в России.