«Зеленского убьют или увезут»: политолог высказался о дальнейшей судьбе политика

Политолог Юрий Светов сделал предположение о дальнейшей судьбе Владимира Зеленского. По его словам, США могут инициировать переворот на Украине, устранив нынешнего президента страны и его ближайшее окружение, сообщает Инфо24 .

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко* охарактеризовал публичный конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом как катастрофу. Он отметил, что президент Украины допустил серьезную ошибку, открыто критикуя американского лидера.

«Зеленский потеряет власть на Украине. Мой прогноз такой: или Зеленского убьют, или куда-нибудь увезут, где он будет тихо сидеть. То есть сделают рокировку: Залужного вернут президентом на Украину, а Зеленского увезут в Великобританию или просто убьют», — отметил Светов.

Кроме того, он подчеркнул, что США имеют внушительный опыт в свержении диктаторских режимов, вышедших из-под контроля, и привел в качестве примера Южный Вьетнам. Там диктатор, с одной стороны, не добился успехов на фронте, а с другой — начал «капризничать» в отношениях с Соединенными Штатами. Они, в свою очередь, организовали переворот, устранили диктатора и его команду, заменив на других.

В связи с этим политолог считает, что аналогичная ситуация может произойти и на Украине. Он указал на вероятность того, что Вашингтон может организовать новый государственный переворот в стране с ликвидацией Зеленского и его ближайших соратников.

* Внесен Росинформмониторингом в список террористов и экстремистов.