Зеленский заявил о получении лицензии на производство систем ПВО на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сумел договориться и получить лицензии на производство некоторых систем ПВО на территории своей страны, но при этом не стал уточнять, о каких именно комплексах идет речь и какие страны являются их разработчиками, пишет РИА Новости .

«Мы договорись о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензией для некоторых видов артиллерии», — заявил Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона.

Представитель украинской власти не раскрыл информацию о странах-производителях и конкретных типах вооружений, которые планируется выпускать на территории Украины.

По информации Forbes от 3 марта, после напряженной встречи в администрации США, произошедшей 28 февраля во время визита украинского лидера для подписания соглашения по разработке природных ресурсов, Киев и его европейские партнеры усилили поиски альтернативы американским зенитным ракетам.

Журнал упоминает, что в рамках кредитной поддержки со стороны Британии Украина может приобрести пять тысяч противовоздушных ракет ближнего радиуса действия Martlet, изготавливаемых компанией Thales из Франции.

Украинская компания и норвежская Kongsberg планируют совместное производство противовоздушных ракет на территории Украины для тринадцати батарей NASAMS среднего радиуса действия.