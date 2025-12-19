Зеленский заявил, что передаст Западу место дислокации «Орешника» в Белоруссии
По утверждению украинского президента Владимира Зеленского, власти в Киеве обладают информацией о точном местоположении комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник», размещенного на белорусской территории. Он заявил, что Украина передаст эту информацию западным странам, сообщает газета «Известия».
«Завершается перемещение „Орешника“ на территорию Белоруссии. Мы понимаем, где будет размещение, мы передаем информацию нашим партнерам», — заявил Зеленский.
Зеленский также акцентировал внимание на том, что огневая мощь системы «Орешник» превышает возможности имеющихся у Украины средств ПВО.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о размещении на территории Белоруссии российской системы баллистических ракет средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что военное партнерство с Россией призвано обеспечить стратегическую безопасность Минска.
