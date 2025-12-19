сегодня в 23:01

Зеленский заявил, что передаст Западу место дислокации «Орешника» в Белоруссии

По утверждению украинского президента Владимира Зеленского, власти в Киеве обладают информацией о точном местоположении комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник», размещенного на белорусской территории. Он заявил, что Украина передаст эту информацию западным странам, сообщает газета «Известия» .

«Завершается перемещение „Орешника“ на территорию Белоруссии. Мы понимаем, где будет размещение, мы передаем информацию нашим партнерам», — заявил Зеленский.

Зеленский также акцентировал внимание на том, что огневая мощь системы «Орешник» превышает возможности имеющихся у Украины средств ПВО.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о размещении на территории Белоруссии российской системы баллистических ракет средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что военное партнерство с Россией призвано обеспечить стратегическую безопасность Минска.

