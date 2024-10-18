Зеленский загадочно ответил о судьбе Украины после выборов в США

Зеленский: есть три сценария развития конфликта на Украине после выборов в США

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что Киев рассматривает три варианта развития конфликта с Москвой после президентских выборов в США. Политик решил озвучить только один из этих сценариев, сообщает Lenta.ru .

По словам Зеленского, каждый из предполагаемых Украиной вариантов развития событий отличается друг от друга.

«Один из них — дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут „опасаться некоторых рисков“. В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, мы видим (два — ред.) других пути», — сказал украинский лидер

При этом Владимир Зеленский не стал раскрывать второй и третий сценарии. Также он не ответил, будут ли указанные планы более или менее позитивными для Украины.