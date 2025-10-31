Зеленский ввел новые санкции против России

Киев ввел новые санкции в отношении 10 граждан и 31 организации из России, Ирана и Китая, обвиняемых в содействии российскому военно-промышленному комплексу. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости .

«Среди них — компании и их руководители и владельцы, связанные с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций. Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, которые поставляли в Россию военную продукцию», — говорится в сообщении.

Согласно указу, санкции направлены против «изготовителей и поставщиков, снабжающих российский ВПК». В перечень попали как физические лица, так и компании, зарегистрированные в России, Китае и Иране.

В числе тех, к кому применены санкции, значатся «Тулаоборонстрой», «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», «АСР», «Эсефджи Балтика», «Ками-Групп» и «Карбон Солюшенс».

Под санкции также попали министерство обороны и логистики иранских вооруженных сил, а также организации, отвечающие за аэрокосмическую и оборонную промышленность Ирана.

Ранее украинский лидер анонсировал ввод новых санкций в отношении российских компаний. Ограничения, по словам Зеленского, должны затронуть средства массовой информации.

