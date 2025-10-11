Зеленский ввел новые санкции против четырех стран, в том числе России

Украина расширила санкционный список, включив в него 22 позиции. Новые ограничения затронули Россию, Китай и Казахстан, об этом говорится на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Подписанные Зеленским санкции затронули 8 человек и 14 организаций из нескольких государств — России, Китая, Казахстана и Турции. По версии украинских властей, все они связаны с обеспечением работы российского оборонно-промышленного комплекса.

В официальном заявлении отмечается, что Зеленский утвердил постановление Совета национальной безопасности и обороны. Документ предусматривает согласование санкционной политики с Японией.

Под новые ограничительные меры попали несколько российских оборонных предприятий, включая компанию «Стаут» и Центр инновационных технологий и инжиниринга. Санкционный список также включил частную военную компанию «Конвой».

Среди физических лиц, против которых введены ограничения, оказались глава «Алросы» Павел Мариничев. Эта компания приносит российской казне прибыль от алмазной промышленности. Также под санкции попал руководитель Тульского патронного завода Сергей Лукин. Кроме того, санкции коснулись Рима Ен Хека, представляющего северокорейскую структуру KOMID, которая причастна к военным поставкам.

Украина вводит комплекс ограничительных мер против подсанкционных лиц и организаций. Среди них — заморозка имущества и финансовых средств, находящихся в стране. Также отменяются все выданные ранее разрешительные документы и запрещаются официальные визиты. Под запрет попадает использование и передача прав на интеллектуальную собственность. Кроме того, разрываются торговые контракты, останавливаются программы культурного обмена и совместные научные проекты. Тех, кто попал в санкционный список, лишают государственных наград Украины.

