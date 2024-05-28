Зеленский: ВСУ не способны отражать российские КАБы
Украинская армия не имеет возможности отражать российские корректируемые авиабомбы из-за острого дефицита средств ПВО, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.
«Самая главная проблема сегодня — Россия применяет более 3 тыс. КАБов, управляемых авиабомб, в месяц. В следующем месяце может быть 3,5 тыс. Нет достаточного количества ракет и систем ПВО, чтобы эти атаки отразить», — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.
Также Зеленский снова возмутился, что союзники не поставляют Киеву новые противовоздушные системы и боеприпасы к ним.
Ранее украинские власти просили у Запада «еще пять-семь установок» Patriot. Но уже в начале апреля президент сказал, что Киеву «желательно иметь 25 систем Patriot».