Зеленский узаконил отправку подразделений ВСУ в другие страны

Новый закон, который подписал украинский президент Владимир Зеленский, расширяет полномочия лидера Украины в военное время. Теперь глава страны на свое усмотрение сможет отправлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие страны, сообщает ТАСС .

Верховная рада утвердила законодательную инициативу, предоставляющую главе государства право дислоцировать военные подразделения за рубежом. Этот документ, включающий поправки Зеленского, принял парламент в условиях действующего военного положения.

Согласно принятым изменениям, главнокомандующий получает возможность отправлять военнослужащих за пределы страны для защиты национальных интересов.

«Закон о нормировании отдельных вопросов относительно направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения — за 267 голосов», — написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законодательный акт определяет, что украинские военные формирования могут размещаться в иностранных государствах для обеспечения безопасности, противодействия агрессии и защиты территориальной целостности Украины. Такое решение возможно исключительно в период действия особого правового режима.

Если украинский президент инициирует процесс отправки военных подразделений за границу в период действия военного положения, то он обязан представить в Верховную Раду соответствующий законопроект на утверждение. Документация включает детальные сведения о военном контингенте: количественный состав, вооружение, технику, структуру командования и длительность миссии. Все эти параметры должны быть четко обозначены в сопроводительных материалах к законопроекту, который подает глава государства.