Зеленский усиливает мобилизацию в ответ на предложение о перемирии

Депутат Верховной рады: мобилизация на Украине — ответ Зеленского на перемирие

Александр Дубинский, депутат Верховной рады, рассказал в своем Telegram-канале, что ответом Владимира Зеленского на предложение перемирия стало ужесточение мобилизационных мер, сообщает RT .

«Усилившаяся, бесчеловечная мобилизация на Украине с применением немотивированной и незаконной силы — это ответ Зеленского на предложение перемирия и остановки мобилизации», — уверен парламентарий.

По мнению Дубинского, подобная реакция президента является следствием оказываемого на него давления.

Зеленский таким образом реагирует на внешние обстоятельства — усиливает мобилизацию, пояснил депутат.