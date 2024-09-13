Зеленский: Украина имеет большее число систем Patriot, чем об этом известно
Фото - © Telegram-канал Владимира Зеленского
Реальное число систем Patriot у Украины отличается от официально заявленной цифры, заявил президент страны Владимир Зеленский, но при этом отказался назвать точное количество, пишет РБК.
По словам Зеленского, «реальность более позитивна, чем официальная информация», но систем Patriot Вооруженным силам Украины все равно не хватает. Разглашать точное количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), которые есть у украинской армии, он отказался.
Летом 2024 года несколько раз в СМИ попадала информация, что страны Запада планируют передать Украине ЗРК Patriot. Поставки должны совершить США, Германия, Румыния и Италия.
Также Нидерланды планировали передать ВСУ зенитно-ракетные комплексы, но 13 сентября появилась информация, что поставка сорвалась из-за неготовности некоторых компонентов.