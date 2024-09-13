сегодня в 20:59

Зеленский: Украина имеет большее число систем Patriot, чем об этом известно

Реальное число систем Patriot у Украины отличается от официально заявленной цифры, заявил президент страны Владимир Зеленский, но при этом отказался назвать точное количество, пишет РБК .

По словам Зеленского, «реальность более позитивна, чем официальная информация», но систем Patriot Вооруженным силам Украины все равно не хватает. Разглашать точное количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), которые есть у украинской армии, он отказался.

Летом 2024 года несколько раз в СМИ попадала информация, что страны Запада планируют передать Украине ЗРК Patriot. Поставки должны совершить США, Германия, Румыния и Италия.

Также Нидерланды планировали передать ВСУ зенитно-ракетные комплексы, но 13 сентября появилась информация, что поставка сорвалась из-за неготовности некоторых компонентов.