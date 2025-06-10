Зеленский угрожает Венгрии раскрытием данных о шпионской деятельности

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Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Valasz Online заявил о том, что Украина имеет доказательства, указывающие на шпионскую деятельность Венгрии на территории страны, сообщает Газета.ru .

«У нас есть дополнительные фотографии и видео различных встреч, организованных Венгерской военной службой национальной безопасности (KNBSZ) <…>, которые мы также опубликуем при необходимости», — отметил украинский лидер.

Он уточнил, что расследование деятельности венгерской разведывательной сети велось с 2021 года.

23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о шпионаже Украины на венгерской территории. Целью этой деятельности, по его словам, является оказание влияния на общественное мнение относительно вступления Украины в Евросоюз и поддержки украинской армии.

Орбан подчеркнул, что ему известно о видео, демонстрирующих «работу украинских агентов, выявленных венгерским государством».