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Зеленский требует от Китая «ответную услугу» за то, что не атаковал Москву 9 Мая

В Tencent рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Китая «ответной услуги» и благодарности за то, что по просьбе КНР не было совершено нападение на Москву в День Победы, сообщает «Царьград» .

Зеленский надеется на поддержку китайского лидера Си Цзиньпина в организации встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку российский глава не посетил Стамбул лично, направив туда представительную делегацию.

Китайские СМИ, комментируя заявления из Киева, подчеркнули, что надежды на «ответную услугу» — это иллюзия.

«Китай ничего не должен Украине», — подчеркивается в статье.

Таким образом, КНР не удовлетворила запрос Зеленского. Ему придется принять тот факт, что встречи с президентом России в Турции не будет, и необходимо вести переговоры с уполномоченными представителями.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, поведение украинского лидера демонстрирует его отчаянное положение.

«Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого», — отметил министр иностранных дел.