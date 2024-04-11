Зеленский снова упрекнул США из задержки поставок F-16 и ATACMS

Президент в интервью медиахолдингу Axel Springer раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца, который отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Также он недоволен тем, «как быстро США разрешают» ВСУ использовать истребители F-16 и поставляемые Вашингтоном ракеты ATACMS.

«Я всегда руководствуюсь логикой в своих действиях, в своих словах и выводах. И я просто не понимаю логики, стоящей за этим, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, в котором Украина нуждается сегодня, чтобы выжить. И я не понимаю, почему они не хотят предоставить его нам», — сказал Зеленский.

Ранее он заявлял, что ATACMS еще «не находятся на территории Украины», но Киев бы хотел использовать их для атаки по крымским аэропортам. Президент заявлял о готовности атаки, однако Украина еще не имеет ракет в своих руках.