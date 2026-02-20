сегодня в 18:40

Зеленский: следующий раунд переговоров по Украине пройдет в феврале

Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на то, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса еще пройдет в феврале, сообщает РИА Новости .

Зеленский надеется, что очередная встреча «может быть действительно результативной».

Между тем в МИД Швейцарии заявили, что страна готова принять новый раунд переговоров РФ, США и Украины.

Предыдущая встреча прошла в Женеве 17–18 февраля. По ее итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми.

