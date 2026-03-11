Зеленский: Россия поддерживает Иран беспилотниками

Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью журналисту Кейлину Робертсону, в котором заявил, что Россия поддерживает Иран беспилотниками. При этом, по словам главы киевского режима, Москва может помочь Тегерану и ракетами. Отрывок из интервью появился в Telegram-канале президента Украины.

«Россия начала поддерживать иранский режим дронами. Она, безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им с ПВО. Что дальше? Учитывая ситуацию, возникает лишь один вопрос: когда и какая страна первой поддержит иранский режим, послав войска?» — сказал Зеленский.

Украинский лидер уверен, что Россия может взять пример с Северной Кореи и направить в Иран свои войска.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда США совместно с Израилем ударили по Ирану. Цель начавшейся операции — не позволить Тегерану завладеть собственным ядерным оружием.

После агрессии в свой адрес Тегеран начал атаковать Израиль, а также американские военные базы, расположенные в регионе.

