Зеленский рассказал, что хочет обсудить на переговорах с Трампом

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский сообщил журналистам, что ключевыми темами переговоров станут экономическое развитие и безопасность Украины, сообщает РИА Новости .

Зеленский акже отметил, что намерен обсудить совместный мирный план из 20 пунктов, 90% которого, по его словам, были разработаны командами США и Украины.

«Мы будем говорить о плане из 20 пунктов… 90% которого, между прочим, были составлены двумя нашими командами», — заявил Зеленский.

Это уже четвертая встреча двух президентов и первая, проходящая в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где переговоры состоятся в главном обеденном зале.

Ранее Трамп лично встретил Зеленского у парадного входа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.