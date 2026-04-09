Зеленский раскрыл, где они с Путиным могут встретиться

Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может пройти в Соединенных Штатах или в государствах Ближнего Востока. Об этом он рассказал в интервью итальянской радиостанции RAI, сообщает ТАСС.

Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным. Однако она вряд ли пройдет в Москве или Киеве.

По его словам, есть большое количество стран, где можно провести встречу. Например, это можно сделать на Ближнем Востоке, в ЕС или Соединенных Штатах.

Зеленский подчеркнул, что продолжаются переговоры с участием США. Однако они были сфокусированы на Ближнем Востоке. Из-за этого переговоры в трехстороннем формате с РФ были отложены.

Однако их планируют возобновить в скором времени.  

