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Зеленский провел заседание Ставки в Харькове на фоне наступления ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки в Харькове на фоне наступления российских военных, сообщает « Лента.ру ».

В ходе заседания глава государства назвал харьковское направление очень сложным. У ВСУ возникают трудности в этом месте, поэтому Киев будет усиливать подразделения.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Чепы, приезд Зеленского в Харьков говорит о сложности ситуации.

Сейчас ВСУ очень важно понять, какие действия дальше предпринимать. Вся ситуация очень сложная и требует решений.