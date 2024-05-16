Зеленский провел заседание Ставки в Харькове на фоне наступления ВС РФ
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки в Харькове на фоне наступления российских военных, сообщает «Лента.ру».
В ходе заседания глава государства назвал харьковское направление очень сложным. У ВСУ возникают трудности в этом месте, поэтому Киев будет усиливать подразделения.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Чепы, приезд Зеленского в Харьков говорит о сложности ситуации.
Сейчас ВСУ очень важно понять, какие действия дальше предпринимать. Вся ситуация очень сложная и требует решений.