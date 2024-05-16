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Зеленский провел заседание Ставки в Харькове на фоне наступления ВС РФ

Политика

Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки в Харькове на фоне наступления российских военных, сообщает «Лента.ру».

В ходе заседания глава государства назвал харьковское направление очень сложным. У ВСУ возникают трудности в этом месте, поэтому Киев будет усиливать подразделения.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Чепы, приезд Зеленского в Харьков говорит о сложности ситуации.

Сейчас ВСУ очень важно понять, какие действия дальше предпринимать. Вся ситуация очень сложная и требует решений.