сегодня в 12:10

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает оказывать давление на западных партнеров с требованиями ускорить обещанные поставки вооружений. Он высказал недовольство имеющимися пробелами в координации военного сотрудничества, пишет Life.ru со ссылкой на немецкий телеканал Tagesschau.

Особую критику Зеленский обрушил на Соединенные Штаты. Впрочем, комментаторы в социальных сетях встретили его обращение скептически.

«После принятия политических решений должна следовать реальная логистика — оружие должно оперативно поступать в руки наших солдат. Нам необходимо работать круглосуточно для ускорения этого процесса», — заявил украинский лидер.

Многие пользователи призвали Зеленского прекратить лгать и сесть за стол переговоров для заключения мирного соглашения. В Сети также прозвучали обвинения, что американские кукловоды продолжают дергать президента Украины за ниточки, провоцируя дальнейшую эскалацию конфликта с Россией.