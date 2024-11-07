Зеленский примет план Трампа по Украине, заявили источники

На Украине заявили об отсутствии выбора у Зеленского перед планом Трампа

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется принять план завершения конфликта, если его предложит избранный президентом США Дональд Трамп. Вероятность отказа Зеленского «близка к нулю», потому что он не захочет терять главного партнера Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» и ее источники среди политиков.

Утверждается, что если Госдепартамент и Дональд Трамп утвердят план завершения конфликта с требованием Украине не вступать в НАТО, с которым согласится президент России Владимир Путин, то вероятность отказа со стороны Владимира Зеленского практически исключена.

«Не в том положении сейчас страна, чтоб отказать своему главному партнеру», — отмечается в статье.

Ранее источники газеты Wall Street Journal заявляли, что приближенные Трампа выступили за заморозку конфликта на Украине и формирование демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения. Они также обещали не обрывать оружейные поставки на Украину, если Киев пообещает временно не вступать в НАТО.

Пресс-секретарь президента России называл статью WSJ абстрактной.