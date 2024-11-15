Зеленский придумал для Украины новый план

Документ содержит десять тезисов об энергетике, производстве оружия, безопасности в стране и «культурном суверенитете», сказано в публикации со ссылкой на Telegram-канал политика.

План рассчитан на внутренние резервы государства "ради достижения победы", подчеркнул Зеленский.

Ранее на Украине разработали «формулу мира» и «план победы».