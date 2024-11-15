Зеленский придумал для Украины новый план
"План стойкости" представит Зеленский украинцам
Владимир Зеленский анонсировал новый "План стойкости" для жителей Украины, сообщает "РБК".
Документ содержит десять тезисов об энергетике, производстве оружия, безопасности в стране и «культурном суверенитете», сказано в публикации со ссылкой на Telegram-канал политика.
План рассчитан на внутренние резервы государства "ради достижения победы", подчеркнул Зеленский.
Ранее на Украине разработали «формулу мира» и «план победы».