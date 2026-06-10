Зеленский предложил странам Балтии «сделку по дронам»
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Таллине предложил заключить Drone Deal для защиты стран Балтии от беспилотников, сообщает «Царьград».
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов заключить со странами Балтии специальное соглашение Drone Deal. По данным издания, инициатива связана с ситуациями, когда украинские дроны залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.
«Drone deal — это не только о продаже чего-то или закупке чего-то. Это важные вещи, даже такие, о которых сейчас мы с вами говорим», — заявил Зеленский.
По предлагаемому договору Украина направит в страны Балтии профильные группы специалистов. Они должны заняться усилением защиты от беспилотных летательных аппаратов и наладить взаимодействие в этой сфере.
Издание отмечает, что Латвия, Литва и Эстония уже тратят значительные средства на оборону. Теперь им предлагают принять украинских специалистов для защиты от угрозы беспилотников.
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