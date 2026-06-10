Зеленский предложил странам Балтии «сделку по дронам»

Киев хочет направить специалистов по дронам в Латвию, Литву и Эстонию

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Таллине предложил заключить Drone Deal для защиты стран Балтии от беспилотников, сообщает «Царьград» .

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов заключить со странами Балтии специальное соглашение Drone Deal. По данным издания, инициатива связана с ситуациями, когда украинские дроны залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.

«Drone deal — это не только о продаже чего-то или закупке чего-то. Это важные вещи, даже такие, о которых сейчас мы с вами говорим», — заявил Зеленский.

По предлагаемому договору Украина направит в страны Балтии профильные группы специалистов. Они должны заняться усилением защиты от беспилотных летательных аппаратов и наладить взаимодействие в этой сфере.

Издание отмечает, что Латвия, Литва и Эстония уже тратят значительные средства на оборону. Теперь им предлагают принять украинских специалистов для защиты от угрозы беспилотников.

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