Зеленский пожаловался на запаздывающую помощь Запада

Западная помощь для Украины серьезно запаздывает, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, пишет РИА Новости .

«Каждое решение, которое принимаем сначала мы, а потом все остальные вместе, опаздывает примерно на год», — указал он.

В качестве примера глава государства привет зенитные комплексы Patriot. Запад, по его словам, делает «один большой шаг вперед, но сначала два шага назад».

Также Зеленский призвал быстрее поставить Киеву самолеты, так как ВСУ нечем противостоять российским силам.