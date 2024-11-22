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Зеленский пожаловался на реакцию «уважаемых партнеров» на удар ВС РФ «Орешником»

Владимир Зеленский, получивший отмашку западных стран на удары их оружием вглубь РФ, пожаловался на отсутствие реакции «уважаемых партнеров» ответный удар со стороны России, сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, «мир должен на это реагировать».

«Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — отметил президент Украины.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

Глава государства подчеркнул, что Россия применила новое оружие «Орешник» в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.