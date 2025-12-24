Зеленский: после подписания мирного соглашения мобилизацию могут отменить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения с Россией мобилизацию в стране могут отменить или сделать частичной. В том числе некоторых военных смогут демобилизовать, сообщает агентство «Укринформ».

«Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда будет реализуемое соглашение. Или можно проводить частично и частично демобилизовать людей», — заявил Зеленский журналистам.

По словам главы киевского режима, в этом случае главная задача — не потерять армию и позиции. Он подчеркнул, что это очень небезопасно для страны. Также Зеленский отметил, что после подписания соглашения сразу отменить военное положение не получится. Оно останется еще на несколько месяцев.

Также Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в США. Он уточнил, что по некоторым пунктам мирного компромисса до сих пор нет информации. В том числе и по теме территорий.

