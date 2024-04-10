Зеленский пообещал премьеру Индии ключевую роль на саммите по Украине

Кулеба заявил, что Зеленский пригласил Моди на саммит по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит в Швейцарии. Главная тема грядущего собрания государств — ситуация на Украине, сообщает Life.ru со ссылкой на индийский телеканал Times Now.

По словам главы украинской дипломатии, Зеленский уже передал Моди соответствующее приглашение. Кроме этого, лидер Украины пообещал индийскому премьеру «одну из ведущих ролей» на саммите.

«Зеленский передал премьер-министру Моди приглашение посетить саммит, чтобы сыграть в его работе одну из ведущих ролей», — сказал министр Кулеба в беседе с индийскими журналистами.

В швейцарском Люцерне 16–17 июня пройдет саммит, на котором намерены обсудить украинскую «формулу мира» от Владимира Зеленского. На мероприятие приглашены 80-100 стран, однако, по словам самого президента Украины, многие игроки отказываются участвовать в саммите.

