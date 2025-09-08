Зеленский: переговоры лидеров США и России прошли в интересах Москвы

В интервью американскому телеканалу ABC Владимир Зеленский выразил разочарование решением президента США Дональда Трампа не приглашать представителей Киева на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, сообщает РИА Новости.

По мнению Зеленского, встреча прошла в пользу российского лидера.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел», — сказал он.

Переговоры, в которых с американской стороны участвовали госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф, а с российской — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, длились почти три часа.