Зеленский отказался признавать новые регионы РФ российскими

Украинский президент Владимир Зеленский перед началом переговоров своей делегации с российской стороной заявил, что не признает за РФ ее новые территории, пишет РИА Новости .

Речь идет в том числе о Крыме, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Зеленский заявил, что не признает данные территории частью России.

Переговоры делегаций Москвы и Киева должны состояться 15 мая. Российская сторона прибыла в Стамбул еще утром. Зеленский также находится в Турции и заявил, что готов даже к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Зеленский сообщил, что Москва готова обсуждать компромиссы в вопросе установления мира с представителями Киева.