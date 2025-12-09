Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США не видят Украину в НАТО, и он это осознал, сообщает РИА Новости .

«Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока Украину в НАТО», — признался украинский лидер.

В начале осени 2025 года российский президент Владимир Путин подчеркнул, что расширение НАТО за счет Украины абсолютно неприемлемо для России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте констатировал, что принятие Украины в альянс невозможно в отсутствие единогласной поддержки всех стран-участниц, которой в настоящее время нет.

В феврале 2019 года в основной закон Украины была внесена поправка, закрепляющая стремление страны к европейской и евроатлантической интеграции. В числе приоритетных задач государства было обозначено достижение полноправного членства в Евросоюзе и Организации Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что одним из ключевых условий урегулирования украинского конфликта со стороны РФ является возвращение Украины к нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу.

Также Зеленский официально признал, что у страны нет ресурсов для того, чтобы вернуть Крым в состав Украины.

