Зеленский ослабляет мобилизацию: мужчинам до 22 лет разрешат выезжать с Украины

Зеленский хочет разрешить мужчинам до 22 лет выезжать с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить пересечение госграницы для украинцев в возрасте до 22 лет. Сейчас в стране идет всеобщая мобилизация, и молодым людям старше 18 и младше 60 лет запрещено покидать государство без уважительных причин, сообщает «РБК-Украина» .

Зеленский назвал свою инициативу «положительной, правильной историей». По мнению политика, при принятии такого закона многие граждане смогут сохранить связи со страной и «реализоваться в обучении на Украине».

«В настоящее время есть ограничения до 18 лет. Я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении (границы — ред.), — сказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

С начала СВО на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация.