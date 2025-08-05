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Зеленский обсудил с Трампом прекращение конфликта и «сильный» договор о БПЛА

Президент США Дональд Трамп провел новый разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы политики обсудили в том числе перспективы окончания конфликта Киева и Москвы, «скоординировали позиции» и поговорили о перспективах американо-украинского соглашения по дронам, которое может стать «одним из самых сильных», написал Зеленский в Telegram-канале .

По словам главы киевского режима, он провел «продуктивный разговор» с Трампом, главной темой которого стало обсуждение прекращения российско-украинского конфликта. Зеленский обвинил Москву в якобы затягивании конфронтации и добавил, что Киев выступает за «скорейшее прекращение убийств».

«Конечно, говорили о санкциях против России. <…> Обсудили совместные европейские решения, которые могут помочь нашей защите», — написал украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил Трампа за «все усилия ради честного и длительного мира».

Как отметил украинский президент, стороны также обсудили двустороннее военное взаимодействие Киева и Вашингтона. По его словам, украинцы уже подготовили «проект соглашения по дронам», который готовы обсудить и подписать.

«Это может быть одно из самых сильных соглашений», — утверждает Зеленский.