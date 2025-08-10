Зеленский нервничает: саммит Путина и Трампа на Аляске проходит без Украины

сегодня в 03:01

В Киеве паникуют из-за переговоров лидеров РФ и США

Владимир Зеленский демонстрирует открытую тревогу в связи с предстоящими переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В Киеве восприняли решение о двусторонней встрече без участия украинской стороны как «тревожный сигнал».

«Это классическая схема больших игроков, где малые страны становятся разменной монетой», — цитирует издание анонимного советника Зеленского.

Особое беспокойство украинской команды вызывает подтвержденная Кремлем повестка переговоров — урегулирование украинского кризиса. В администрации президента Украины опасаются, что Вашингтон и Москва могут договориться о послевоенном устройстве региона без учета позиции Киева.

«Мы видим, как нас методично вычеркивают из уравнения», — заявил FT другой источник, близкий к украинскому МИД.