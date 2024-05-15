Зеленский неожиданно отменил визит в Испанию

Зеленский не поедет в Мадрид на подписание договора о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно отменил визит в Мадрид, где планировал подписать договор о безопасности с властями Испании, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства EFE.

«Зеленский отменяет свой визит в Мадрид, запланированный на пятницу», — указано в публикации агентства.

Зеленский должен был встретиться с премьер-министром страны Педро Санчесом для подписания соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности.

Ранее в Киев с необъявленным визитом приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен.