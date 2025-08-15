«Зеленский не знает, что придумать»: Захарова пошутила о лосе в Анкоридже

Захарова подшутила над Зеленским перед встречей Путина и Трампа на Аляске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подшутила над главой киевского режима Владимиром Зеленским перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Telegram-канале Захарова опубликовала видео, на котором лось деловито гуляет на базе в Анкоридже, где в скором времени встретятся Путин и Трамп. Животное пытается проникнуть на территорию через кусты.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — подписала видео Захарова, намекнув на то, что украинский президент может перевоплотиться в лося лишь бы проникнуть на базу.

Встреча Путина и Трампа стартует в 22:00 по московскому времени. Сначала главы государств пообщаются вдвоем, а затем состоятся переговоры в составе делегаций. Они планируют обсудить украинский конфликт, а также другие вопросы.

https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/11162