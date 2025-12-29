Зеленский не смог убедить Трампа поддержать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский не сумел склонить бывшего президента США Дональда Трампа к проукраинской позиции по итогам встречи 28 декабря во Флориде, сообщает RT .

Политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что после переговоров в имении Мар-а-Лаго Зеленский уезжает из США без конкретных результатов. По его словам, несмотря на попытки украинского лидера убедить Трампа, в том числе демонстрируя готовность провести выборы, добиться поддержки не удалось.

«В целом Зеленский уезжает из Штатов с пустыми руками. Хоть в январе в Вашингтоне будет процедура согласования нового федерального бюджета, я сильно сомневаюсь, что хотя бы что-то Украина получит», — отметил Дудаков.

Эксперт подчеркнул, что позиции Киева становятся все более неустойчивыми. Он добавил, что на Украину усиливается давление из-за антикоррупционных расследований, а на фронте ситуация ухудшается для ВСУ.

«Я думаю, что Трамп просто ожидает, что к весне ситуация на фронте станет катастрофической для ВСУ, и им придется идти на уступки. Плюс антикоррупционный маховик в Киеве будет раскручиваться и тоже давить на офис Зеленского. В целом время работает против Украины», — пояснил политолог.

Дональд Трамп после встречи заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта есть значительный прогресс, однако территориальный вопрос пока не решен окончательно.

