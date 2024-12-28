Зеленский назвал вторым энергетическим фронтом угрозы Словакии

сегодня в 18:32

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Словакия по приказу РФ пригрозила Украине прекратить поставки электроэнергии, если Киев откажется от транзита российского газа в Европу, сообщает РБК .

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо предупредил киевский режим, что Братислава может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Зеленский с 1 января прекратит транзит российского газа в Европу.

«Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии», — написал украинский лидер в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Украина остро нуждается в электроэнергии в связи с утратой контроля над Запорожской АЭС и российским ударам по объектам энергетической инфраструктуры страны.

Президент Украины назвал «абсолютно аморальной» позицию премьер-министра Словакии Роберта Фицо и, добавив, что произвольные решения Братиславы по электричеству могут привести к разрыву властей Словакии с европейским сообществом, так как страна является частью единого европейского энергорынка.