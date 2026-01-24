Зеленский назвал прошедшие переговоры в Абу-Даби конструктивными

сегодня в 18:08

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Абу-Даби стороны многое успели обсудить в ходе переговоров, мероприятие вышло конструктивным, сообщает РИА Новости .

Прошли два дня переговоров между представителями России, США и Украины.

«Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными», — сказал Зеленский.

Российскую делегацию из представителей министерства обороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.