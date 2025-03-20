Зеленский назвал имя европейского лидера, который мешает Украине вступить в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана, который блокировал ряд решений Евросоюза по Украине. По словам политика, из-за этого у Киева возникли «серьезные трудности» с вступлением в ЕС, сообщает «Страна.ua» .

Зеленский заявил, что Украина «выполнила все требования» ЕС для интеграции в блок, однако сейчас столкнулась с трудностями в вопросе переговорных кластеров.

«Это просто антиевропейски, когда один человек (Виктор Орбан — ред.) блокирует решения, которые важны для всего континента или которые уже были согласованы», — утверждает украинский лидер.

В ходе брифинга Зеленский также констатировал, что Украину не берут в НАТО, хотя она «очень хочет». Против членства Киева в Североатлантическом альянсе выступают американские власти, заявил президент.