Для Дональда Трампа встреча с Владимиром Зеленским — очередная возможность напомнить, что он единственный, кто встречается с лидером России на своей территории. Во-вторых, вновь показать, что он является главным миротворцем и посредником в решении конфликта. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», преподаватель ИОН РАНХиГС Артемий Атаманенко.

«Наконец, это повод показать себя как снисходительного политика, готового общаться с президентом Украины даже после последней скандальной встречи. Поэтому можно говорить о том, что мероприятие будет проходить по правилам Трампа», — сказал политолог.

Зеленский же, по словам эксперта, находится в сложном положении. С одной стороны, за ним стоят европейские лидеры, которые пока что исключены из обсуждения будущего Украины, но очень хотят доказать Трампу, что это было ошибкой.

«В этом смысле одним из условий сохранения их поддержки может являться бескомпромиссная позиция Зеленского в диалоге с Трампом. Сложности Зеленскому добавляет и то, что при этом ему приходится учитывать как ожидания украинских элит, так и настроения в обществе. С другой стороны, перед украинским лидером стоит довольно конкретное предложение, обнуляющее предыдущие позиции по завершению конфликта», — добавил Атаманенко.

Как бы ни завершилась встреча, Трамп в любом случае представит ее результаты как свою победу. Он либо станет «голосом разума», который пытался вразумить Зеленского и европейских политиков, либо «великим миротворцем», у которого получилось примирить враждующие стороны. Украинский же лидер рискует оказаться на вторых ролях — фигурой, чье влияние на конфликт становится все менее значительным.

Дональд Трамп 18 августа должен встретиться в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами. Они обсудят договоренности, которые были достигнуты на саммите президентами России и США на Аляске.