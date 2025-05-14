Зеленский на переговорах в Стамбуле может устроить провокацию Путину

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян заявил о том, что Владимир Зеленский на встрече в Стамбуле может превратить переговоры в провокацию, сообщает «ФедералПресс» .

«Категоричные заявления украинской стороны преследуют несколько целей. Во-первых, это игра на публику. Если Владимир Путин откажется от личного участия в предстоящих стамбульских переговорах, то Зеленский начнет обвинять российскую сторону в желании продолжать военные действия», — отметил эксперт.

Во-вторых, по мнению специалиста, если допустить приезд Путина в Стамбул на переговоры, то Зеленский, в первую очередь как шоумен, превратит встречу в провокацию. Он напомнил, что с момента сорванных переговоров в 2022 году Киев имел не единожды возможность возобновить мирные переговоры или хотя бы выполнить Минские соглашения.

Также политолог отметил, что Зеленский не отметил свой указ от 2022 года о запрете переговоров с Путиным. Сейчас президент Украины делает акцент на том, что только он может вести данную коммуникацию, хотя оговорок в документе таких нет.

Аджамян оценивает вероятность личной встречи Путина и Зеленского 15 мая в Стамбуле как крайне низкую. По его мнению, для этого украинская сторона имеет слишком деструктивную позицию, а истинная цель президента Украина заключается не в перемирии, а временном прекращении огня для перевооружения и начала новой волны агрессии на Россию.