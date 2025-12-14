сегодня в 12:38

Зеленский использует эффективную отговорку для инициатив Трампа о мире

Президент Украины Владимир Зеленский использует универсальную отговорку для ответа главе Соединенных Штатов Дональду Трампу по поводу предложений по завершению конфликта между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Wall Street Journal (WSJ).

Зеленский вместе с союзниками в Европе придумал ответ на мирный план Трампа. Он строится на формуле: «Да, но».

Например, Зеленский говорит, что готов организовать выборы. Но сначала просит остановить огонь.

Также президент Украины соглашается, что количество солдат в ВСУ может быть ограничено. Однако только на текущем уровне.

