Зеленский использует эффективную отговорку для инициатив Трампа о мире
Президент Украины Владимир Зеленский использует универсальную отговорку для ответа главе Соединенных Штатов Дональду Трампу по поводу предложений по завершению конфликта между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Wall Street Journal (WSJ).
Зеленский вместе с союзниками в Европе придумал ответ на мирный план Трампа. Он строится на формуле: «Да, но».
Например, Зеленский говорит, что готов организовать выборы. Но сначала просит остановить огонь.
Также президент Украины соглашается, что количество солдат в ВСУ может быть ограничено. Однако только на текущем уровне.
