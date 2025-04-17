«Зеленский и несколько невыборных». Econonist узнал, кто реально правит Украиной

Econimist: власть на Украине имеют только люди Зеленского, а не Рада или кабмин

Реальная власть на Украине концентрируется только в руках «нескольких невыборных чиновников» в администрации президента Владимира Зеленского, а не в Верховной раде или правительстве. Люди Зеленского отказываются делиться полномочиями не только с открытыми политическими противниками, но и «с любым, кого считают потенциальным соперником», пишет The Economist .

«Во имя эффективности власть концентрируется не в правительстве или парламенте, а в руках нескольких невыборных чиновников в администрации президента», — отмечает издание.

В числе «невыборных», но настоящих руководителей Украины Econimist назвал главу Офиса президента Андрея Ермака, спичрайтера Зеленского Дмитрия Литвина и Олега Татарова — заместителя Ермака, курирующего силовые структуры.

Известных людей, которые лояльны действующей власти на Банковой, «вознаграждают» высокими должностями в государственных компаниях. Однако «слишком независимых» украинских деятелей, которые популярны в народе или имеют связи на Западе, увольняют или отстраняют.

Среди таких «вытесненных» Economist называет известных политиков — бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова, уволенного с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и некогда главу агентства по реконструкции Мустафу Найема.

«Различия во мнениях и критические СМИ рассматриваются как угроза, а не сила», — добавляется в статье.