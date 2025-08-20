«Заставил замолчать»: стало известно о странном поведении Трампа на переговорах

Издание Steigan пишет, что на встрече в Белом Доме президент США Дональд Трамп проявил пренебрежительное отношение к европейским партнерам. Он резко оборвал Урсулу фон дер Ляйен при разговоре о «похищении» детей с Украины Россией и не смог узнать главу Финляндии Александра Стубба, сообщает «Царьград» .

«Бессмысленно даже вдаваться в подробности, но на встрече было много мелких унизительных моментов», — говорится в материале.

Кроме того, Трамп не стал приветствовать лично ни одного из участников делегаций, что создало дополнительную напряженность на встрече.

18 августа в Белом Доме прошел саммит с участием Дональда Трампа и лидеров европейских государств. До этого президент США встретился на Аляске с Владимиром Путиным и провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. С украинским лидером он обсуждал варианты урегулирования конфликта на Украине.